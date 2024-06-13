"Бешикташ" и "Зенит" ведут переговоры по Зайнутдинову. Тут не надо сомневаться. Они также договорились о Фернандеше на сумму около 17-18 млн евро. По Фернандешу есть чёткая договорённость, но по Зайнутдинову пока нет", - цитирует Дикме "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении двух игроков "Бешикташа" - защитника Бахтиёра Зайнутдинова и полузащитника Жедсона Фернандеша. В завершившемся сезоне Фернандеш провёл за турецкий клуб во всех турнирах 45 матчей и отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами, рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.
Напомним, что защитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов перешёл в "Бешикташ" из московского ЦСКА прошлым летом за 4,5 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 защитник принял участие в 37-ми встречах и записал на свой счёт один забитый мяч, рыночная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 5 миллионов евро.
В Турции рассказали о ходе переговоров "Зенита" с "Бешикташем"
Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме высказался о возможном переходе Бахтиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша из "Бешикташа" в "Зенит".
Фото: Global Look Press