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Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин назвал нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ сезона-2023/2024

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Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин назвал нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Награду Тюкавин получил заслуженно, его признали многие, но если спрашивать меня, то я бы отдал первое место нападающему "Краснодара" Джону Кордобе. Я выбрал бы его, потому что когда он играл хорошо, тогда и команда шла в лидерах чемпионата. Это игрок, который способен зацепиться за мяч, создать момент. Он обладает габаритами, за счет которых может продавить соперника", - цитирует Силкина "СЭ".

В прошедшем сезоне нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин принял участие в 30-ти матчах РПЛ и записал на свой счёт 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Нападающий был признан лучшим игроком российского чемпионата, а бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице чемпионата.

На счету Джона Кордобы 27 матчей за "Краснодар" в рамках российского чемпионата, 15 забитых мячей и 6 голевых передач. Ранее сообщалось, что колумбийский нападающий может покинуть южан в летнее трансферное окно. Команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав с бело-голубыми одинаковое количество очков. Напомним, что лучшим бомбардиром российского чемпионата стал форвард "Зенита" Матео Кассьерра, забивший 21 мяч.

Сергей Силкин Динамо Константин Тюкавин Краснодар Джон Кордоба
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