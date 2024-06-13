"Награду Тюкавин получил заслуженно, его признали многие, но если спрашивать меня, то я бы отдал первое место нападающему "Краснодара" Джону Кордобе. Я выбрал бы его, потому что когда он играл хорошо, тогда и команда шла в лидерах чемпионата. Это игрок, который способен зацепиться за мяч, создать момент. Он обладает габаритами, за счет которых может продавить соперника", - цитирует Силкина "СЭ".
В прошедшем сезоне нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин принял участие в 30-ти матчах РПЛ и записал на свой счёт 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Нападающий был признан лучшим игроком российского чемпионата, а бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице чемпионата.
На счету Джона Кордобы 27 матчей за "Краснодар" в рамках российского чемпионата, 15 забитых мячей и 6 голевых передач. Ранее сообщалось, что колумбийский нападающий может покинуть южан в летнее трансферное окно. Команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав с бело-голубыми одинаковое количество очков. Напомним, что лучшим бомбардиром российского чемпионата стал форвард "Зенита" Матео Кассьерра, забивший 21 мяч.
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин назвал нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ сезона-2023/2024
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин назвал нападающего "Краснодара" Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"