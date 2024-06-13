"Если была бы возможность, думаю, что Адамова оставили бы. Это от футболиста зависит. Он же не чей-то раб. Выбор за ним. Мы не общались конкретно. После последней игры он сказал, что не вернется. Наверное, уже понимал", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Права на Арсена Адамова принадлежат петербургскому "Зениту", в сезоне-2023/2024 защитник выступал за "Оренбург" на правах аренды. Адамов провёл за оренбуржцев во всех турнирах 25 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1,8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в сезоне-2024/2025 защитник может перейти на правах аренды в грозненский "Ахмат".
По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 31 очко.
Спортдир "Оренбурга" Андреев: после последней игры Арсен Адамов сказал, что не вернется
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался об уходе из клуба Арсена Адамова.
Фото: "Матч ТВ"