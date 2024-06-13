"Не пора ли Артему заканчивать карьеру? Мы не можем залезть к нему в голову и узнать дальнейшие планы. Но я не удивлюсь, если он уже этим летом подпишет контракт с каким-то клубом из РПЛ. Артем вполне еще может поиграть на высоком уровне", - цитирует Новикова "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Артём Дзюба провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро. Форвард покинул "Локомотив" на правах свободного агента - клуб не стал продлевать контракт с игроком.
Ранее "Локомотив" на правах свободных агентов покинули: Даниил Худяков, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Артём Дзюба. По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата - московский клуб набрал 53 очка в 30-ти встречах.
Новиков: Дзюба вполне еще может поиграть на высоком уровне
Фото: ФК "Локомотив"