"Впереди весь чемпионат Европы. В сборной Албании будет играть Марио Митай - очень талантливый молодой футболист. Мы уверены, что он достойно выступит. Наверняка, после чемпионата Европы могут появиться предложения. Поэтому мы готовы и открыты к диалогу", - цитирует Нагорных "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Марио Митай провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 27 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее в итальянском "Лацио" заявили, что клуб не заинтересован в услугах защитника. Рыночная стоимость 20-летнего игрока оценивается в два миллиона евро, Митай попал в заявку сборной Албании на Евро-2024. Сегодня, 15-го мая, албанцы сыграют со сборной Италии.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата - московский клуб набрал 53 очка в 30-ти встречах.
В "Локомотиве" заявили о готовности расстаться с защитником Митаем
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о возможном уходе Марио Митая.
Фото: ФК "Локомотив"