"Нигматуллин - равноценная замена Дюпину. Он провел хороший сезон в "ПАРИ НН", вызывался в сборную России, поэтому руководство "Рубина" и вышло на него. Это решение принималось на уровне тренерского штаба. Тренер вратарей "Рубина" наверняка давал свои рекомендации", - цитирует Корнюхина "Матч ТВ".
Сегодня, 15-го июня, голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин перешёл в казанский "Рубин" - игрок подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/2026. Также сегодня команду Рашида Рахимова покинул Юрий Дюпин, который перешёл в "Краснодар". В завершившемся сезоне Нигматуллин провёл за нижегородцев во всех турнирах 31 матч, в которых пропустил 52 мяча и десять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
По итогам сезона-2023/2024 "Пари НН" занял 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата - команда Саши Илича одержала победу в стыковых матчах над тульским "Арсеналом" с общим счётом 3:2 и сохранила прописку в РПЛ. "Рубин" расположился на восьмой строчке с 42-мя очками.
Корнюхин: Нигматуллин - равноценная замена Дюпину
Фото: "Пари НН"