- Планирует ли он поехать на сбор с "Зенитом"? Да. Может ли Алексей остаться в "Сочи"? Нет. "Сочи" — очень достойный клуб, там хорошее руководство, топ-тренер. Алексею было очень комфортно в "Сочи". Но, к сожалению, сейчас они будут играть в ФНЛ. Желаем им успехов, вернуться в РПЛ.
Алексей Сутормин, выступающий на позиции крайнего флангового нападающего, весеннюю часть минувшего сезона российской Премьер-лиги провел на правах аренды в "Сочи". Права на 30-летнего российского футболиста принадлежат петербургскому "Зениту", контракт с котором рассчитан до конца июня 2025 года.
Напомним, по итогам сезона "Сочи" финишировал на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав всего 24 очка в 30 матчах, и вылетел в Первую лигу.
Источник: "РБ Спорт"
Сутормин отправится на первый сбор "Зенита"
Агент Александр Клюев, представляющий интересы вингера "Зенита" Алексея Сутормина, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: Global Look Press