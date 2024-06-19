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"РБ Спорт": Козлов близок к переходу в "Краснодар"

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Российский полузащитник "Балтики" Данила Козлов близок к переходу в "Краснодар".
Фото: "СЭ"
Как сообщает источник, "горожане" подняли сумму предложения по трансферу до 120 млн рублей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" выкупит Козлова у "Балтики", после чего отдаст его в аренду в "Ростов".

Напомним, что российский полузащитник перешёл из "Зенита" в "Балтику" зимой 2024 года. За "балтийцев" Козлов провел в российской премьер-лиге 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,8 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"

Российские трансферы Данила Козлов Балтика Краснодар
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