Как сообщает источник, "горожане" подняли сумму предложения по трансферу до 120 млн рублей.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" выкупит Козлова у "Балтики", после чего отдаст его в аренду в "Ростов".
Напомним, что российский полузащитник перешёл из "Зенита" в "Балтику" зимой 2024 года. За "балтийцев" Козлов провел в российской премьер-лиге 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,8 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Козлов близок к переходу в "Краснодар"
Российский полузащитник "Балтики" Данила Козлов близок к переходу в "Краснодар".
Фото: "СЭ"