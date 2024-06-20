"Контракт с Кучаевым подписан. Главное, чтобы болельщики были довольны в конце сезона", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".
В зимнее трансферное окно Константин Кучаев перешёл из московского ЦСКА в "Пари НН" на правах свободного агента - полузащитник подписал контракт с клубом до конца сезона. Кучаев провёл за нижегородцев 11 матчей и записал на свой счёт одну голевую передачу. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро. По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 30-ти встречах.
В "Ростове" сообщили о подписании контракта с Константином Кучаевым
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин сообщил о подписании контракта с полузащитником Константином Кучаевым.
Фото: ФК "Пари НН"