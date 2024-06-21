Бывший депутат Государственный Думы Валерий Гладилин считает, что "Спартак" имеет реальные шансы на чемпионство.
"В новом сезоне "Спартак" должен выступить лучше, чем в предыдущем. Красно-белые обязаны бороться за чемпионство. Это реально сделать с тем составом, который у них есть. Смотрю в будущее "Спартака" с оптимизмом. Станкович – амбициозный тренер, знает, как побеждать. У Деяна огромная мотивация, и "Спартак" проведет хороший сезон", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".
В минувшем сезоне красно-белые заняли пятое место в чемпионате России и дошли до финала Пути регионов в Кубке России. В первом туре сезона-2024/25 московский клуб в гостях встретится с "Оренбургом". На групповом этапе Кубка России "Спартак" сыграет с московским "Динамо", с махачкалинским "Динамо" и с "Крыльями Советов".
В мае новым главным тренером "Спартака" был назначен сербский специалист Деян Станкович. Контракт с ним заключён на два года.
Валерий Гладилин оценил шансы "Спартака" на победу в чемпионате
Экс-футболист "Спартака" Валерий Гладилин поделился ожиданиями от игры красно-белых в новом сезоне.
Фото: Фратрия