"Не хотелось бы загадывать. Просто пройдет время, и мы увидим, как сложится данная ситуация. Я готов к любому развитию", - цитирует Погостнова Metaratings.by.
Егор Погостнов перешёл в дзержинский "Арсенал" из московского "Локомотива" в марте 2024 года на правах аренды. Защитник провёл за белорусский клуб во всех турнирах 12 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, центральный защитник будет находиться в аренде до конца 2024 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах.
Защитник Егор Погостнов высказался о возможном возвращении в "Локомотив" из "Арсенала"
Защитник "Локомотива" Егор Погостнов, выступающий на правах аренды за дзержинский "Арсенал", высказался о возможном возвращении в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"