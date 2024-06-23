"Мы не получали никаких предложений от "Спартака" по Хименесу", - цитирует Клозе "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий голландского "Фейеноорда" может перейти в московский "Спартак", сообщалось, что красно-белые уже сделали запрос по трансферу игрока. В завершившемся сезоне Хименес провёл во всех турнирах 41 матч и отметился 26-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 40 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В "Фейеноорде" опровергли информацию о предложении "Спартака" по Хименесу
Генеральный директор "Фейеноорда" Деннис те Клозе высказался о возможном переходе Сантьяго Хименеса в "Спартак".
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