"Даниле нужно много работать. В его возрасте надо не сидеть на скамейке, а играть. В "Зените" он был, его прекрасно знает тренерский штаб. Я бы хотел видеть в составе петербуржцев больше воспитанников. Козлов все взвесил и выбрал "Краснодар". Это клуб, который борется за чемпионство. Место в основе Козлову там тоже никто не обещает", - заявил Радченко.
"Краснодар" объявил о переходе в клуб 19-летнего полузащитника "Балтики" Данилы Козлова. Ранее сообщалось, что игрок интересен санкт-петербургскому "Зениту", воспитанником которого он является, однако сам игрок предпочитает продолжить карьеру именно в "Краснодаре".
В январе 2024-го года "Балтика" приобрела Данилу Козлова у "Зенита" за 350 тысяч евро. В весенней части сезона на счету футболиста 2 гола и 4 голевые передачи в 10-ти играх чемпионата России. "Краснодар" заплатил за переход Козлова, по оценке СМИ, 1.25 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Радченко: место в основе "Краснодара" Козлову никто не обещает
Экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал переход полузащитника Данилы Козлова из "Балтики" в "Краснодар".
Фото: официальный сайт "Краснодара"