"Хочу поблагодарить все руководство "Спартака", всех тренеров, которые там были, особенно Ваноли и Каттани, который его туда привел. Леон чувствовал себя там хорошо. Никаких обид на "Спартак" нет вообще. Ему уже и в прошлом году предлагали другие команды, он все-таки видел, что он не хуже своих конкурентов. Если бы побольше давали шансов, может, получилось бы себя проявить", - сказал Сергей Классен.
Ранее стало известно, что "Спартак" не будет продлевать трудовое соглашение с 24-летним защитником, контракт Классена с клубом закончится 30 июня этого года. Футболист перешел в стан красно-белых в январе 2022 года из австрийского "Тироля" за 900 тысяч евро. На данный момент, по информации портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро. В прошедшем сезоне Леон провел за спартаковцев всего пять матчей, а за все время пребывания в клубе принял участие в 32 играх, забил два гола и сделал одну голевую передачу. Классен родился в Германии, но имеет русские корни, начинал свою карьеру в команде "Мюнхен-1860".
Источник: РИА Новости
Отец экс-ирока "Спартака" Леона Классена: если бы побольше давали шансов, может, получилось бы себя проявить
Сергей Классен, отец бывшего игрока "Спартака" Леона Классена, прокомментировал уход сына из московского клуба.
Фото: РИА Новости