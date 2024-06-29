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Отец экс-ирока "Спартака" Леона Классена: если бы побольше давали шансов, может, получилось бы себя проявить

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Сергей Классен, отец бывшего игрока "Спартака" Леона Классена, прокомментировал уход сына из московского клуба.
Фото: РИА Новости
"Хочу поблагодарить все руководство "Спартака", всех тренеров, которые там были, особенно Ваноли и Каттани, который его туда привел. Леон чувствовал себя там хорошо. Никаких обид на "Спартак" нет вообще. Ему уже и в прошлом году предлагали другие команды, он все-таки видел, что он не хуже своих конкурентов. Если бы побольше давали шансов, может, получилось бы себя проявить", - сказал Сергей Классен.

Ранее стало известно, что "Спартак" не будет продлевать трудовое соглашение с 24-летним защитником, контракт Классена с клубом закончится 30 июня этого года. Футболист перешел в стан красно-белых в январе 2022 года из австрийского "Тироля" за 900 тысяч евро. На данный момент, по информации портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро. В прошедшем сезоне Леон провел за спартаковцев всего пять матчей, а за все время пребывания в клубе принял участие в 32 играх, забил два гола и сделал одну голевую передачу. Классен родился в Германии, но имеет русские корни, начинал свою карьеру в команде "Мюнхен-1860".

Источник: РИА Новости

Леон Классен Спартак
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