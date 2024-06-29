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Желудков - о переходе Соболева в "Зенит": вот у Бакаева ничего не получилось

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Чемпион СССР в составе "Зенита" Юрий Желудков оценил возможный переход в петербургский клуб спартаковца Александра Соболева и привёл пример Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Спартак"
"Вот Бакаев перешел, и у него ничего не получилось в "Зените", а в "Спартаке" он был одним из лидеров. Соболев по тому же пути пойдет. Но он сам не пойдет, как мне кажется. Если Александр хоть немного понимает в футболе, то ему нужно в любую другую команду, только не в "Зенит", – цитирует Желудкова Metaratings.

По информации СМИ, петербургский "Зенит" и московский "Спартак" ведут переговоры по поводу перехода в стан сине-бело-голубых нападающего Александра Соболева. По оценке интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет 7,5 млн евро. В минувшем сезоне форвард провёл за красно-белых 27 игр в чемпионате России, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Спартак Зенит Александр Соболев Юрий Желудков Российские трансферы Зелимхан Бакаев
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