"Думаю, что пока в "Зените" остаются легионеры, которые на протяжении последних сезонов приносили результат, упор все равно будет делаться именно на них. Никто из них не будет прозябать на лавке. Просто в "Зените" смотрят немного дальше", - сказал Баранник.
В это летнее трансферное окно сине-бело-голубые подписали уже четверых российских футболистов. В команду Сергея Семака пришел голкипер Евгений Латышонок из калининградской "Балтики", нападающий "Локомотива" Максим Глушенков, а также защитники Юрий Горшков из самарских "Крыльев Советов" и Сергей Волков из "Краснодара".
В прошедшем сезоне "Зенит" сделал "золотой требл". В чемпионате России сине-бело-голубые заняли первое место, опередив своих конкурентов на одно очко. В Кубке России зенитовцы одолели "Балтику" (1:0), а в Суперкубке обыграли ЦСКА (5:4 в серии пенальти).
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Баранник: в "Зените" упор все равно будет делаться на легионеров. Никто из них не будет прозябать на лавке
Бывший селекционер "Зенита" Дмитрий Баранник высказался по поводу наличия легионеров в составе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"