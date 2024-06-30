По информации источника, "Зенит" договорился с "Торино" по переходу центрального хавбека сборной Сербии Ивана Илича. Сообщается, что в ближайшее время 23-летний игрок должен пройти медосмотр.
Илич играет за "Торино" с января прошлого года. В минувшем сезоне хавбек провел за туринцев 33 матча и записал на свой счет 4+2 по системе гол плюс пас. Нынешний контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает серба в 18 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" и "Торино" согласовали переход хавбека Илича
"Зенит" и "Торино" достигли договоренности по трансферу полузащитника Ивана Илича.
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