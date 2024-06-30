Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Франция
19:00
БельгияНе начат
Португалия
22:00
СловенияНе начат

Агент Тюкавина - о будущем игрока: Костя готовится к сезону в "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока "Динамо" Константина Тюкавина, высказался по поводу будущего своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Костя готовится к сезону в "Динамо", у него действующий контракт. Увидите его на Братском Кубке. По остальному пока сложно о чем-то говорить", - цитирует слова Сафонова "РБ Спорт".

Константин Тюкавин является воспитанником футбольной академии "Динамо". За основную команду бело-голубых игрок провел 129 матчей, в которых забил 40 мячей и отдал 26 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 16 млн евро.

В чемпионате России-23/24 московское "Динамо" заняло итоговое 3 место, упустив чемпионство в последнем туре. Бело-голубые уступили "Краснодару" со счетом 0:1, а чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит".

Константин Тюкавин Динамо Чемпионат России ПЛ Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится