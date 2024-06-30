"Костя готовится к сезону в "Динамо", у него действующий контракт. Увидите его на Братском Кубке. По остальному пока сложно о чем-то говорить", - цитирует слова Сафонова "РБ Спорт".
Константин Тюкавин является воспитанником футбольной академии "Динамо". За основную команду бело-голубых игрок провел 129 матчей, в которых забил 40 мячей и отдал 26 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 16 млн евро.
В чемпионате России-23/24 московское "Динамо" заняло итоговое 3 место, упустив чемпионство в последнем туре. Бело-голубые уступили "Краснодару" со счетом 0:1, а чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит".
Агент Тюкавина - о будущем игрока: Костя готовится к сезону в "Динамо"
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока "Динамо" Константина Тюкавина, высказался по поводу будущего своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"