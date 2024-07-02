"Токсичность Соболева? В "Зените" сейчас тоже собраны люди с далеко не самым простым характером, но тренерскому штабу и руководству в большинстве случаев удаётся справляться с такими моментами. Поэтому с этим проблем возникнуть не должно. А вот цена вопроса - это другой разговор. Здесь уже возникают сомнения, а нужен ли за такие деньги "Зениту" игрок для глубины состава?", - заявил Горшков.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к нападающему московского "Спартака" Александру Соболеву со стороны "Зенита". По данным источников, сине-бело-голубые готовы осуществить трансфер 27-летнего форварда за 20 миллионов евро, а самому игроку предложить контракт до 2028-го года с зарплатой в 3.6 миллиона евро за сезон.
По сообщениям инсайдеров, Александр Соболев заинтересован в переходе и оказывает давление на клуб. Руководство "Спартака", в свою очередь, оценивает целесообразность возможной продажи игрока. В минувшем сезоне в 27-ми матчах в Премьер-лиге за красно-белых Соболев отметился 5-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами.
Источник: LegalBet
Горшков - о Соболеве: возникают сомнения, нужен ли за такие деньги "Зениту" игрок для глубины состава?
Экс-футболист "Зенита" Александр Горшков прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда "Спартака" Александра Соболева в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"