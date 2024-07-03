"Жирона" встречалась и с Пиняевым, и со Сперцяном. Я думаю, что у них просто есть какой-то канал, где они быстрее могут добегать до (клубов РПЛ)", - сказал Ткаченко в эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу".
Эдуард Сперцян в сезоне-2023/24 провел за "Краснодар" 33 матча, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Сергей Пиняев сыграл 38 матчей за "Локомотив", отличился 3 забитыми голами и отдал 5 ассистов. Трансферная стоимость игроков оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 20 и 8 млн соответственно.
По итогам чемпионата России-23/24 "Краснодар" занял второе место, а "Локомотив" - четвертоею
Агент Ткаченко: "Жирона" встречалась с Пиняевым и Сперцяном
Руководитель агентства Pro Sports Management Герман Ткаченко поделился информацией о том, что "Жирона" интересовалась Сергеем Пиняевым и Эдуардом Сперцяном.
Фото: "Коммент.Шоу"