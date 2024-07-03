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Спортивный директор "Оренбурга": пока Вера в "Оренбурге", дальше - посмотрим

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался по поводу слухов о переходе Лукаса Веры в другой клуб в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Оренбург"
"Вокруг Лукаса Веры каждое трансферное окно что-то происходит. Пока он у нас. Дальше — посмотрим", - цитирует слова спортдира "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Химки" и грозненский "Ахмат" сделали предложение по игроку в размере 1,2 млн евро.

В составе "Оренбурга" Лукас Вера провел 60 матчей в официальных турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Уракан", "Ланус" и "Олл Бойз".

В чемпионате России-23/24 "Оренбург" занял итоговое 12 место, набрав 31 очко в 30 матчах. Чемпионом страны в 6 раз подряд стал петербургский "Зенит".

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