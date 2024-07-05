"Не знаю. "Зенит" делает большие трансферы перед празднованием столетия, у них большой бюджет на этот сезон. Но не надо забывать, что мы, "Спартак", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов" стараемся усилиться. Думаю, будет шесть-семь команд, которые станут биться за топ-3. [...]С другой стороны, деньги не играют в футбол", - сказал Личка.
В это летнее трансферное окно петербургский "Зенит" подписал четверых российских футболистов. Голкипер Евгений Латышонок пришел из калининградской "Балтики", из московского "Локомотива" купили нападающего Максима Глушенкова, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков перешли из самарских "Крыльев Советов" и "Краснодара".
В прошлом сезоне сине-бело-голубые сделали "золотой требл" - заняли первое место в РПЛ, а также победили в Кубке и Суперкубке России. Московское "Динамо" имело возможность завоевать первый почти за полвека чемпионский титул, для этого нужно было добиться хотя бы ничьей в заключительной игре с "Краснодаром". В итоге подопечные Марцела Лички потерпели поражение (0:1) и заняли третьей место, серебряные медали заполучили "быки".
Источник: "Советский Спорт"
Личка - о борьбе "Динамо" за титул РПЛ: "Зенит" делает большие трансферы. С другой стороны, деньги не играют в футбол
Главный тренер "Динамо" Марцела Личка оценил перспективы бело-голубых побороться за золотые медали РПЛ в сезоне 2024-25.
Фото: ФК "Динамо"