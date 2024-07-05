По информации источника, "Торпедо" ведёт переговоры с московским "Спартаком" об аренде Даниила Зорина, сообщается, что клуб интересовался игроком ещё зимой.
В 2023 году Даниил Зорин выступал за минское "Динамо" на правах аренды - полузащитник провёл за белорусский клуб 11 матчей и записал на свой счёт семь забитых мячей и две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 500 тысяч евро.
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Новым главным тренером "Спартака" был назначен сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Торпедо" ведёт переговоры со "Спартаком" об аренде Даниила Зорина
Фото: ФК "Спартак"