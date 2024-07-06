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"СЭ": "Краснодар" обсуждает с Кайо новый контракт

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"Краснодар" может подписать новый контракт с защитником Панталеаном Кайо.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, контракт Кайо с "Краснодаром" истёк 30-го июня и на данный момент стороны обсуждают условия нового соглашения. На данный момент сторонам не удаётся прийти к условиям, которые будут устраивать всех.

В завершившемся сезоне Кайо провёл за "Краснодар" во всех турнирах 14 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 1,8 миллионов евро.

По итогам сезона-2023/2024 "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю очками. Напомним, что чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит", набравший в 30-ти встречах 57 очков.

Источник: "СЭ".

Краснодар Панталеан Кайо
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