"На мой взгляд, "Спартаку" нужен центральный атакующий полузащитник. Конкуренция в команде необходима всегда. Если говорить об Игнатове на этой позиции, то Михаил больше второй нападающий", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" может приобрести полузащитника "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко за 16 миллионов долларов. Также сообщалось, что красно-белые могут подписать полузащитника турецкого "Галатасарая" Керема Актюркоглу.
В завершившемся сезоне Михаил Игнатов провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счёт четыре забитых мяча и семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
Бушманов: "Спартаку" нужен центральный атакующий полузащитник, Игнатов - это второй нападающий
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов считает, что красно-белым необходимо приобрести атакующего полузащитника.
Фото: ФК "Спартак"