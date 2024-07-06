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Бушманов: "Спартаку" нужен центральный атакующий полузащитник, Игнатов - это второй нападающий

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов считает, что красно-белым необходимо приобрести атакующего полузащитника.
Фото: ФК "Спартак"
"На мой взгляд, "Спартаку" нужен центральный атакующий полузащитник. Конкуренция в команде необходима всегда. Если говорить об Игнатове на этой позиции, то Михаил больше второй нападающий", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" может приобрести полузащитника "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко за 16 миллионов долларов. Также сообщалось, что красно-белые могут подписать полузащитника турецкого "Галатасарая" Керема Актюркоглу.

В завершившемся сезоне Михаил Игнатов провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счёт четыре забитых мяча и семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.

Евгений Бушманов Михаил Игнатов Спартак Российские трансферы
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