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Гендир "Спартака" Малышев - об уходе Бальде: спортивный директор Томаш Амарал принял такое решение

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался об уходе Кейта Бальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Расторжение контракта с Бальде? Спортивный директор Томаш Амарал принял такое решение. Это полностью его решение", - цитирует Малышева "СЭ".

Сегодня, 6-го июля, московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с нападающим Кейта Бальде по обоюдному соглашению сторон. Нападающий Кейта Бальде перешёл в московский "Спартак" из "Кальяри" летом 2022 года на правах свободного агента. Сенегалец провёл за красно-белых во всех турнирах 19 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.

Спартак Олег Малышев Кейта Бальде
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