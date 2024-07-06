"Безусловно, рад перейти в топ-клуб. Благодарен команде, тренерскому штабу за то, что тепло приняли. Чувствую себя комфортно, продолжаем работать", - цитирует Воробьева "СЭ".
Напомним, что 10 июня 2024 года Дмитрий Воробьев подписал контракт с "Локомотивом". Стороны заключили контракт на 3 года. Российский форвард перешел в стан "железнодорожников" из "Оренбурга", в составе которого провел 73 матча в официальных матчах, забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач. Также в Российской Премьер-Лиге он выступал за такие команды как "Сочи", "Пари НН" и "Краснодар".
Трансферная стоимость Дмитрия Воробьева оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,5 млн евро.
Воробьев высказался по поводу своего перехода в "Локомотив"
Новоиспеченный игрок московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался по поводу своей адаптации в стане красно-зеленых.
Фото: ФК "Локомотив"