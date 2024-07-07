- Поможет ли "Акрону", что он пошумел в Кубке? Это кубковые матчи у себя дома. Сейчас посмотрим, как они проведут 30 матчей и кого обыграют. "Ахмат"? "Ростов"? Может быть, очков 12 наберут, но в большее я не верю, - приводит слова Сенникова Metaratings.ru.
Тольяттинский "Акрон" пробился из Первой лиги в Российскую премьер-лигу, обыграв по сумме стыковых матчей занявший 14-е место в РПЛ екатеринбургский "Урал" (2:0 в гостях, 1:2 на своём поле). В сезоне-2022/2023 красно-чёрные вышли в первый этап финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России, выбив на турнирном пути ряд московских клубов - "Торпедо" (2:0), "Локомотив" (1:1, пен. 7:6), "Динамо" (0:0, пен. 4:1) и "Спартак" (2:1), при этом "Динамо" - на выезде.
Сенников оценил количество очков, которое может набрать "Акрон" в РПЛ
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников предположил, сколько очков наберёт тольяттинский "Акрон" в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"