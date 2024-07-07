"Всё в его руках. Европейские чемпионаты - непростая история. Но у нас крепкая молодёжь, и психологически, и ментально, и физически. У Сафонова есть всё, чтобы стать первым номером в "ПСЖ", - сказал Сычёв.
Этим летом 26-летний вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен", сумма трансфера составила 20 миллионов евро с учетом бонусов. Российский голкипер заключил контракт с лидером чемпионата Франции до 2029 года. В парижском клубе Сафонову предстоит конкурировать с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой. В прошлом сезоне Матвей провел за краснодарский клуб 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей, в 11 встречах играл на ноль. Вместе с "Краснодаром" футболист стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне.
Источник: "КП Спорт"
Сычев: у Сафонова есть всё, чтобы стать первым номером в "ПСЖ"
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от игры российского голкипера Матвея Сафонова, который перешел в "ПСЖ".
Фото: "ПСЖ"