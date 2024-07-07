"Завтра-послезавтра все решится. Вы узнаете, чем закончились переговоры. Надеюсь, закончатся положительно", - цитирует слова Бабаева Sport24.
Напомним, что в данный момент Рифат Жемалетдинов является свободным агентом. Он тренируется вместе с ЦСКА, а также выходит на товарищеские игры в составе московского клуба.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги атакующий полузащитник провел в составе "Локомотива" 20 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. 29 мая 2024 года футболист покинул московский клуб по истечении срока контракта.
По данным интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость Рифата Жемалетдинова оценивается суммой в 3 млн евро.
Бабаев - о возможном переходе Жемалетдинова в ЦСКА: завтра-послезавтра все решится
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможный переход Рифата Жемалетдинова в ЦСКА.
Фото: Российская Премьер-Лига