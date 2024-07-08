"Даня Худяков, как и Гильерме, хочет играть. Понятно, что его не устраивает роль игрока в резерве. Поэтому он и его сторона приняли решение не продлевать контракт с "Локомотивом", - цитирует Галактионова "Чемпионат".
Напомним, что Даниил Худяков и Маринато Гильерме покинули московский "Локомотив" на правах свободных агентов. Худяков провёл за "железнодорожников" 34 матча, пропустил 61 мяч и сохранил свои ворота "сухими" в шести встречах, вратарь является воспитанником московского клуба.
Маринато Гильерме выступал за "железнодорожников" с 2007 года. Голкипер сыграл за клуб в 383 матчах, пропустил 385 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 143-х встречах.
Михаил Галактионов высказался об уходе Даниила Худякова и Маринато Гильерме из "Локомотива"
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов высказался об уходе голкиперов Даниила Худякова и Маринато Гильерме.
Фото: ФК "Локомотив"