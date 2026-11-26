"Конечно, не сродни победе, но это очень важная ничья, которая помогла нам выйти в лидеры чемпионата. Так что с учётом всех обстоятельств этот результат воспринимаем как положительный", — заявил Фомин.
Капитан также прокомментировал любопытную статистику: в нынешнем сезоне динамовцы получили уже четыре красные карточки, однако ни в одном из этих матчей не потерпели поражения.
"В первую очередь это показывает, что у команды есть характер. Неважно, какой счёт и какие обстоятельства на поле, мы выходим и бьёмся друг за друга. И это приносит свои плоды", — подчеркнул футболист.
Напомним, в матче с "Краснодаром" защитник Максим Осипенко был удален на 44-й минуте. Несмотря на численное меньшинство, москвичи удержали ничью и завершили первый круг РПЛ на первом месте с 32 очками.
Источник: официальный сайт "Динамо"