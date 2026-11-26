"Настрой всегда одинаковый — на победу. К сожалению, в двух последних играх чемпионата победить не удалось. Но мы сконцентрированы на работе, готовимся к субботнему матчу и уверены, что удастся показать хорошую игру", — заявил Педро.
Футболист также вспомнил поражение от армейцев в первом круге, отметив, что исход той встречи решили отдельные эпизоды.
"Да, мы уступили ЦСКА в первом круге, хотя, на мой взгляд, в том матче показали очень хорошую игру. Но результат предопределили детали. Постараемся исправиться в эту субботу", — подчеркнул бразилец.
Матч ЦСКА — "Зенит" состоится 28 ноября в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени. После 15 туров петербуржцы занимают второе место с 31 очком, армейцы идут пятыми с 26 баллами.
Источник: "Матч ТВ"