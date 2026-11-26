"Мне бы хотелось сыграть с "Зенитом", потому что чем больше игр с топовыми командами, тем интереснее"
"Любая команда прогрессирует, когда играет с такими соперниками. Так что было бы супер, если бы мы попали на "Зенит", — заявил Оздоев.
По итогам группового этапа "Краснодар" занял первое место в квартете B и получил в соперники по 1/8 финала "Крылья Советов".
В заключительном туре групповой стадии краснодарцы обыграли "Ахмат" в Грозном, забив три мяча. Оздоев отметил, что переломным моментом встречи стал второй гол его команды.
"Второй мяч стал ключевым, стало понятно, что игру мы не отпустим", — подчеркнул полузащитник.
Источник: "Матч ТВ"