"Первый — "Локомотив". Работают в том числе и на экспорт. Алексей Батраков уехал в Турцию. Второй — "Зенит". Поставляют футболистов по всей стране. Да, не так много представителей в основной команде, но там сумасшедшая конкуренция", — заявил Саная.
Отдельно спортивный директор отметил систему подготовки молодых игроков в ЦСКА, связав ее эффективность с работой Дмитрия Игдисамова.
"В состав вошли, по сути, его воспитанники. Это отличный пример работающей футбольной вертикали", — подчеркнул функционер.
Четвертым клубом Саная назвал "Ростов", отметив высокий уровень молодых футболистов донской команды.
Примечательно, что в числе выделенных академий не оказалось "Краснодара", который традиционно уделяет большое внимание развитию собственных воспитанников. При этом причин такого выбора спортивный директор "Уфы" не уточнил.
Источник: "Чемпионат"