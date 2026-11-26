Спортивный директор "Уфы" Анзор Саная выделил четыре футбольные академии России, которые считает наиболее успешными, не включив в их число школу "Краснодара".

Фото: ФК "Уфа"

"Первый — "Локомотив". Работают в том числе и на экспорт. Алексей Батраков уехал в Турцию. Второй — "Зенит". Поставляют футболистов по всей стране. Да, не так много представителей в основной команде, но там сумасшедшая конкуренция", — заявил Саная.