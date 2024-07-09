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Тошич - о возможном возвращении в ЦСКА: когда закончу карьеру, подумаю

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Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о возвращении в армейский клуб в качестве спортивного директора или члена тренерского штаба.
Фото: ЦСКА
"Я все еще активно играю в футбол. Но, когда закончу карьеру, с удовольствием подумал бы о любой опции. Все еще впереди, посмотрим", - заявил футболист.

37-летний Тошич прошлый сезон провел в греческом клубе "Ламия". Зоран присоединился к ЦСКА в 2010 году, перейдя из немецкого "Кельна". За "армейцев" сербский полузащитник выступал до 2017 год, за это время он принял участие в 239 матчах, забил 47 голов и сделал 41 голевую передачу. В составе ЦСКА серб стал трехкратным чемпионом России, два раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

Источник: Sport24

ЦСКА Зоран Тошич
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