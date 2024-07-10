"Хочется, чтобы не только "Динамо", но и другие московские клубы составили конкуренцию "Зениту", но будет тяжело. У "Динамо" в прошлом году был шанс, но не получилось, а год на год не приходится, неизвестно, что будет в этом году. Думаю, чудес не будет, "Зенит" - фаворит в борьбе за чемпионство", - сказал Терехин.
В прошедшем сезоне РПЛ московское "Динамо" перед заключительным 30-м туром занимало первое место с 56-ю набранными очками, "Зенит" шёл на второй позиции с 54-мя баллами. В решающей игре динамовцам достаточно было добиться ничьей, чтобы завоевать золотые медали, но бело-голубые потерпели поражение в гостях у "Краснодара" (0:1). Петербургский клуб одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1) и после игры праздновал шестую подряд победу в чемпионате России.
Новый сезон для московского "Динамо" начинается 20 июля, в первом круге РПЛ команда Марцела Лички примет на своем поле воронежский "Факел".
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Терехин - о перспективах "Динамо" в новом сезоне: год на год не приходится, думаю, чудес не будет
Бывший нападающий "Динамо" Олег Терёхин оценил шансы бело-голубых на чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"