"Шансы в одной игре есть у всех. Понятно, что "Зенит" - фаворит. Но там будет очень жарко, "Зенит", может быть, еще не притерся, интересный матч будет. Вообще интересно посмотреть, как будет выглядеть петербургская команда", - сказал Аршавин.
Матч за Суперкубок сезона-2024/25 пройдет в субботу, 13 июля, на стадионе "Волгоград Арена". Действующим обладателем этого трофея является петербургский "Зенит". В прошедшем сезоне сине-бело-голубые завоевали также Кубок России и заняли первое место в Российской Премьер-Лиги. "Краснодар" впервые в истории выиграл серебряные медали российского чемпионата.
Отметим, что в составе "быков" в предстоящем матче против "Зенита" не сможет сыграть лучший бомбардир команды прошлого сезона Джон Кордоба, который сейчас выступает за сборную Колумбии на Кубке Америки.
Источник: ТАСС
Аршавин - о матче за Суперкубок: фаворит "Зенит", но там будет очень жарко
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок между сине-бело-голубыми и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"