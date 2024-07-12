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Аршавин - о матче за Суперкубок: фаворит "Зенит", но там будет очень жарко

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Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок между сине-бело-голубыми и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
"Шансы в одной игре есть у всех. Понятно, что "Зенит" - фаворит. Но там будет очень жарко, "Зенит", может быть, еще не притерся, интересный матч будет. Вообще интересно посмотреть, как будет выглядеть петербургская команда", - сказал Аршавин.

Матч за Суперкубок сезона-2024/25 пройдет в субботу, 13 июля, на стадионе "Волгоград Арена". Действующим обладателем этого трофея является петербургский "Зенит". В прошедшем сезоне сине-бело-голубые завоевали также Кубок России и заняли первое место в Российской Премьер-Лиги. "Краснодар" впервые в истории выиграл серебряные медали российского чемпионата.

Отметим, что в составе "быков" в предстоящем матче против "Зенита" не сможет сыграть лучший бомбардир команды прошлого сезона Джон Кордоба, который сейчас выступает за сборную Колумбии на Кубке Америки.

Источник: ТАСС

Андрей Аршавин Зенит Краснодар
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