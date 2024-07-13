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Председатель совета директоров "Динамо": желаю победу Карраскалю в финале Кубка Америки

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин пожелал удачи нападающему сборной Колумбии Хорхе Карраскалю в финале Кубка Америки.
Фото: ФК "Динамо"
"Я желаю ему победы, чтобы он вернулся в хорошем настроении в расположение "Динамо". Также хочу пожелать ему, чтобы он приносил как можно больше наград нашему клубу", - цитирует Гафина "ТАСС".

Сборная Колумбии одержала победу над Уругваем в полуфинале Кубка Америки со счётом 1:0 и сыграет в финале турнира с Аргентиной, которая является действующим чемпионом турнира. Хорхе Карраскаль сыграл за колумбийцев на турнире два матча и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне нападающий провёл за бело-голубых во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счёт один забитый мяч и семь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Динамо Дмитрий Гафин Хорхе Карраскаль
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