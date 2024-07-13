"Уровень футболистов у "Зенита" и "Краснодара" хороший. Но, конечно, фаворитом в этой игре является "Зенит", потому что у них хорошие иностранцы, а также клуб взял хороших российских футболистов. У "Краснодара" же есть шанс выиграть свой первый трофей. Мусаев постоянно говорит, что хочет видеть атакующий футбол и выиграть первый титул", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
Сегодня, 13-го июля, петербургский "Зенит" сыграет с "Краснодаром" в матче за Суперкубок России - встреча состоится в 20:30 по московскому времени на "Волгоград Арене". По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а также завоевала Кубок страны, одержав победу в Суперфинале турнира над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
"Краснодар" расположился на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстал от чемпионского "Зенита" на одно очко. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Крыльями Советов", а "быки" отправятся на выезд к грозненскому "Ахмату".
Ранее в СМИ появилась информация, что один из лидеров петербуржцев - полузащитник Клаудиньо может перейти в бразильский "Фламенго" после матча за Суперкубок страны. Сообщалось, что клуб уже оформил сделку, а также подписал контракт с самим игроком.
Тарханов: фаворитом в матче за Суперкубок является "Зенит", потому что у них хорошие иностранцы
Бывший тренер "Урала" Александр Тарханов назвал своего фаворита в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Урал"