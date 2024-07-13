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Защитник "Спартака" Чернов: сложно оценивать новичка команды Виллиана Жозе - он занимается индивидуально

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Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о новичке команды Виллиане Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
"Пока сложно оценивать новичка "Спартака" Виллиана Жозе. Давайте он сыграет и посмотрим, потому что я с ним провёл только две тренировки. И то он занимался по индивидуальной программе, набирал форму", - цитирует Чернова "Чемпионат".

Нападающий Виллиан Жозе перешёл в московский "Спартак" из испанского "Реал Бетиса" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро. Форвард отсутствовал в заявке команды на товарищеский матч с "Динамо" (1:1, 4:5 - пен.) - сообщалось, что игрок приехал в Москву с лишним весом.

В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Оренбургом". Красно-белые попали в одну группу Кубка России с московским "Динамо", самарскими "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо".

Спартак Никита Чернов Виллиан Жозе
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