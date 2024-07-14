"Вокруг нас очень много слухов и разговоров. Это бывает каждый сезон с Клаудиньо. В прошлом сезоне даже больше, чем сейчас, но он остался в команде. Поэтому насильно здесь никого не держим. Если предложение будет устраивать и клуб, и футболиста, и его представителя, то, конечно, как мы уже видели в ситуации с Малкомом, ключевой игрок может быть продан", - цитирует Оливейру Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Зенита" Клаудиньо перейдёт в бразильский "Фламенго" за 18 миллионов евро. Напомним, что бразилец перешёл в петербургский клуб из "РБ Брагантино" летом 2021 года за 12 миллионов евро. Всего полузащитник провёл за сине-бело-голубых во всех турнирах 105 матчей и записал на свой счёт 20 забитых мячей и 26 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Вчера, 13-го июля, команда Сергея Семака одержала победу над "Краснодаром" в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. В первом туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Тренер "Зенита" - о Клаудиньо: насильно здесь никого не держим
Тренер "Зенита" Виллиам Де Оливейра высказался о возможном уходе полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"