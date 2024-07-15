- Мне очень понравилась игра Максима Глушенкова. Видно, что человек быстро влился в коллектив и будет прибавлять, - цитирует Смородскую Metaratings.ru.
24-летний атакующий полузащитник Максим Глушенков в июне 2024 года перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит", сумма трансферной компенсации составила 6,3 миллиона евро. 13 июля футболист официально дебютировал за сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России-2024 с "Краснодаром" (4:2) и оформил дубль, также приняв участие и в остальных двух голевых комбинациях.
Новый Малком «Зенита» – Глушенков? Яркий дебют скандального хавбека с «Краснодаром» принёс Петербургу Суперкубок России
Смородская - о дебюте Глушенкова за "Зенит": видно, что человек быстро влился в коллектив и будет прибавлять
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила дебют в официальном матче "Зенита" экс-игрока "железнодорожников" атакующего хавбека Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"