"В этом сезоне есть "Зенит" и все остальные команды? Мне кажется, да. "Зенит" провел, думаю, колоссальную работу над ошибками по последнему сезону, когда довели дело до 30-го тура, где не все от них зависело, а титул был в руках соперника. Я думаю, "Зенит" в этом сезоне таких подарков делать не будет", - сказал Дьяков.
Напомним, в прошлом сезоне борьба за золотые медали РПЛ велась до последнего 30-го тура. Московское "Динамо" на финише чемпионата вырвалось на первое место и имело преимущество над "Зенитом" в два очка. В решающей игре бело-голубым нужно было добиться хотя было ничьей, но подопечные Марцела Лички уступили "Краснодару" (0:1) и в итоге завершили чемпионат с бронзовыми медалями. Первое место в шестой раз подряд занял "Зенит", серебряные медали заполучил "Краснодар".
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует с 20 июля, действующий чемпион сыграет в Самаре с "Крыльями Советов", а "Динамо" примет на своем поле воронежский "Факел".
Источник: "РБ Спорт"
Дьяков: в этом сезоне есть "Зенит" и все остальные команды
Бывший защитник "Динамо" Виталий Дьяков высказался о конкуренции в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"