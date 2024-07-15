Спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес опроверг новости о том, что 26-летний российский форвард может оказаться в испанском клубе. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.
"Чалов прекрасный игрок, но информация о возможном его переходе в "Алавес" неправда. Данный переход невозможен", - прокомментировал Фернандес.
Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года, его рыночная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 11 миллионов евро. В прошлом сезоне Фёдор провел за армейский клуб 41 матч во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал пять голевых пасов.
Источник: "Спорт-Экспресс"
"СЭ": "Алавес" не интересуется нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым
В "Алавесе" опровергли информацию о том, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в испанский клуб.
Фото: ЦСКА