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"СЭ": "Алавес" не интересуется нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым

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В "Алавесе" опровергли информацию о том, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в испанский клуб.
Фото: ЦСКА
Спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес опроверг новости о том, что 26-летний российский форвард может оказаться в испанском клубе. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

"Чалов прекрасный игрок, но информация о возможном его переходе в "Алавес" неправда. Данный переход невозможен", - прокомментировал Фернандес.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года, его рыночная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 11 миллионов евро. В прошлом сезоне Фёдор провел за армейский клуб 41 матч во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал пять голевых пасов.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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