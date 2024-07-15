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Metaratings: "Зенит" не делал официального предложения "Спартаку" по Соболеву

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Петербургский "Зенит" не делал официального запроса в московский "Спартак" по покупке Александра Соболева.
Фото: "Матч ТВ"
Как сообщает источник, "Спартак" не получал официального предложения от "Зенита" по Соболеву. Нападающий продолжает тренироваться вместе с московской командой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны близки к завершению сделки по переходу футболиста.

В минувшем сезоне Александр Соболев в составе красно-белых провел 34 матча, в которых отличился 10 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

По итогам сезона-2023/24 "Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом страны, а "Спартак" занял итоговое 5 место.

Источник: Metaratings.

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