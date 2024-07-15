Как сообщает источник, "Спартак" не получал официального предложения от "Зенита" по Соболеву. Нападающий продолжает тренироваться вместе с московской командой.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны близки к завершению сделки по переходу футболиста.
В минувшем сезоне Александр Соболев в составе красно-белых провел 34 матча, в которых отличился 10 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
По итогам сезона-2023/24 "Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом страны, а "Спартак" занял итоговое 5 место.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Зенит" не делал официального предложения "Спартаку" по Соболеву
Петербургский "Зенит" не делал официального запроса в московский "Спартак" по покупке Александра Соболева.
Фото: "Матч ТВ"