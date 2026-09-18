Круговой высказался о победе ЦСКА над "Динамо" Мх

"Самое важное, что нам удалось победить. Повели в счете, "привезли" сами себе гол, но хорошо, что удалось переломить игру. Во втором тайме усилились, реализовали свои моменты. Результат закономерный.
В первом тайме за исключением гола Агаларова особо таких моментов и не было. Второй тайм соперник начал активно, создавали моменты, забили из офсайда, мяч попал в перекладину — вот и все", - сказал Круговой.
Вчера, 17 сентября, состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги, в котором махачкалинское "Динамо" принимало у себя дома московский ЦСКА. Встреча проходила в Каспийске на стадионе "Анжи Арена" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "армейцев" забитыми мячами отметились нападающий Лусиано Гонду и вингер Имран Фиров. Также один мяч записан как автогол. У хозяев поля забил форвард Гамид Агаларов.
Красно-синие набрали 19 очков и ушли на международную паузу, занимая третью строчку в турнирной таблице чемпоината.
Источник: "Матч ТВ"