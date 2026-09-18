"Родина" может расстаться с главным тренером во время паузы на матчи сборных

Московский клуб может сменить главного тренера в ближайшее время.

Фото: ФК "Родина"

По данным источника, главный тренер "Родины" Хуан Диас может быть отправлен в отставку во время паузы в чемпионате России.



Диас возглавляет "Родину" с сентября прошлого года. Под его руководством столичная команда стала чемпионом Первой лиги и впервые в истории вышла в РПЛ.



По итогам 9 туров подопечные 48-летнего испанца набрали 5 очков и находятся на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.



Источник: телеграм-канал "Это футбол, брат"