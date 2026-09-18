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"Родина" может расстаться с главным тренером во время паузы на матчи сборных

Московский клуб может сменить главного тренера в ближайшее время.
Фото: ФК "Родина"
По данным источника, главный тренер "Родины" Хуан Диас может быть отправлен в отставку во время паузы в чемпионате России.

Диас возглавляет "Родину" с сентября прошлого года. Под его руководством столичная команда стала чемпионом Первой лиги и впервые в истории вышла в РПЛ.

По итогам 9 туров подопечные 48-летнего испанца набрали 5 очков и находятся на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

Источник: телеграм-канал "Это футбол, брат"

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