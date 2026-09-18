"Ничего хорошего не чувствовал". Комличенко - о ситуации в "Локомотиве"

"Злость, неудовлетворение. Естественно, ничего хорошего не чувствовал. Понимал, что будет очень-очень тяжело — и ментально, и физически, и в игровом плане. Можно сказать, полкоманды поменялось.
Просто нам пора уже переключаться на то, что в этом сезоне будет тяжело. Каждая победа будет тяжело даваться. Но это факт", - сказал Комличенко.
По итогам девяти стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" набрал всего 7 очков. Бронзовые призеры чемпионата 2025/2026 одержали лишь одну победу, четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. На международную паузу, связанную с матчами национальных сборных, команда Михаила Галактионова ушла, занимая 14-е место в турнирной таблице и находясь в зоне стыков.
Источник: "Чемпионат"