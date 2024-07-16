Сообщается, что супруга футболиста не хочет в настоящее время лететь в Россию из-за вопросов безопасности. Игрок последний месяц выступал на Кубке Америки за сборную Чили и должен был вернуться в расположение красно-синих несколько дней назад.
Виктор Давила перешёл в ЦСКА в августе 2023 года. Сумма компенсации составила 5 млн евро, контракт был заключён на период до 30 июня 2027 г. За "армейцев" футболист в общей сложности сыграл 32 матча, в которых сумел отличиться шесть раз и отметиться шестью результативными передачами. На Кубке Америки 2024 Давила провёл три игры, но голов не забил.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Давила не вернулся в расположение ЦСКА из-за нежелания жены ехать в Россию
По информации СМИ, чилийский нападающий Виктор Давила не вернулся в расположение ЦСКА из-за нежелания жены лететь в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА