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"СЭ": Давила не вернулся в расположение ЦСКА из-за нежелания жены ехать в Россию

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По информации СМИ, чилийский нападающий Виктор Давила не вернулся в расположение ЦСКА из-за нежелания жены лететь в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА
Сообщается, что супруга футболиста не хочет в настоящее время лететь в Россию из-за вопросов безопасности. Игрок последний месяц выступал на Кубке Америки за сборную Чили и должен был вернуться в расположение красно-синих несколько дней назад.

Виктор Давила перешёл в ЦСКА в августе 2023 года. Сумма компенсации составила 5 млн евро, контракт был заключён на период до 30 июня 2027 г. За "армейцев" футболист в общей сложности сыграл 32 матча, в которых сумел отличиться шесть раз и отметиться шестью результативными передачами. На Кубке Америки 2024 Давила провёл три игры, но голов не забил.

Источник: "СЭ"

ЦСКА Сборная Чили Виктор Давила Кубок Америки
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